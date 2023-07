JMJ. Papa Francisco vai encontrar-se em Lisboa com jovens refugiados

O Papa Francisco vai encontrar-se em Lisboa com jovens refugiados a viver no nosso país. O encontro vai decorrer na Universidade Católica.

“É um encontro do Papa com jovens refugiados, exilados em Portugal, que vieram para Portugal ao abrigo do ‘Fundo Papa Francisco’ e vai-se encontrar com eles na Universidade Católica”, avançou a reitora da UCP, Isabel Capeloa Gil, na noite de terça-feira, na RTP.



De acordo com Isabel Capeloa Gil, no encontro estarão "estudantes iranianos, afegãos, sírios, ucranianos e nigerianos que vão dar o seu testemunho do que significa estar a estudar em Portugal, ter uma hipótese de voltar a aspirar, ter uma vida, de criar uma vida, de ter um futuro com paz e de voltar aos seus países”.

“Vão dizê-lo ao Papa e, portanto, acontecerá no encontro da Universidade Católica”, assinalou.

Francisco vai estar cinco dias em Portugal, sendo a mais longa visita de um Papa a Portugal, em cinco localidades diferentes: Lisboa, Loures, Cascais, Oeiras e Fátima. O programa oficial do Papa pode ser consultado aqui. Alguns eventos são fechados a convidados, mas há eventos públicos, como por exemplo, a cerimónia de acolhimento, no Parque Eduardo VII; a Via Sacra com os jovens, também no Parque Eduardo VII, a recitação do Terço, na Capelinha das Aparições, em Fátima; a vigília com os jovens, no Parque Tejo; a Missa, no Parque Tejo.