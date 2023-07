JMJ. Coimbra leva 840 peregrinos a Lisboa

A diocese de Coimbra promove no fim de semana um encontro de “envio para a JMJ 2023”, cujo ponto alto será a celebração da “Eucaristia do Envio”, presidida pelo bispo diocesano, D. Virgílio Antunes.

O Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil da Diocese de Coimbra (SDPJ) espera que a tarde do próximo sábado seja “de partilha, festa e muita música”. Fonte do SDPJ adianta que o objetivo é “quebrar o gelo” entre os cerca de 55 grupos de peregrinos, animadores e inscritos individuais, antes da partida rumo à JMJ 2023, que decorre em Lisboa, de 1 a 6 de agosto.



Afonso Francisco, membro da equipa SDPJ Coimbra, diz que a intenção da organização é “reunir todos os peregrinos naquela que promete ser uma tarde onde imperará o ambiente JMJ, com alegria, festa e partilha”.

Na nota, o SDPJ refere que o “desafio está lançado” e que se começa “a fazer a contagem decrescente para a receção dos peregrinos na Diocese de Coimbra, o que acontecerá entre os dias 26 e 31 de julho”.

“Os Dias na Diocese serão, assim, a antevisão do espírito que se espera viver em Lisboa, no maior evento católico do mundo, feito pelos jovens e para os jovens”, sublinha o comunicado.

O encontro tem como ponto alto a "Eucaristia de Envio", agendada para as 17h00. O celebrante será o bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes.



As inscrições para os peregrinos da Diocese de Coimbra rumo à JMJ terminaram no primeiro dia de junho. A Organização afirma que “o balanço dos inscritos pela diocese foi considerado muito positivo, com 840 peregrinos”.

Neste número, contabilizam-se animadores de grupos de peregrinos, membros dos grupos e inscritos individuais. É para estes participantes que o SDPJ preparou um encontro de envio para a JMJ 2023, no próximo dia 16 de junho (domingo), entre as 14h30 e as 18h, na Igreja de Nossa Senhora de Lurdes.