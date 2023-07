Escuteiros promovem peregrinação fluvial com a imagem peregrina de Fátima

O Corpo Nacional de Escutas vai realizar no dia 31 de julho uma peregrinação fluvial com a imagem peregrina de Fátima entre Vila Franca de Xira e o cais da Marinha, em Lisboa.

“Mais de quatro dezenas de embarcações típicas do Tejo, barcos de pescadores do estuário do Tejo, Veleiros, particulares e um grande envolvimento da Marinha Portuguesa, garantem o transporte de cerca de 400 peregrinos que vêm já a pé de Fátima, desde o dia 27 de julho”, lê-se no comunicado enviado à Renascença.

Segundo os escuteiros, a iniciativa é “uma oportunidade internacional de encontro de jovens, com dinâmicas de convívio, oração, partilha, e uma incrível forma de viver as pré jornadas para estes participantes”.

A peregrinação tem início no dia 27 de julho em Fátima, às 11h00, e é organizada pelo Corpo Nacional de Escutas, com o apoio do Santuário de Fátima.

Contempla paragens em Minde, Alcanena, Pernes, Verdelho, Santarém, Cartaxo, Azambuja, Vila Nova da Rainha, Carregado e Vila Franca de Xira, e prevê um conjunto de “atividades escutistas e pastorais, de entrosamento dos peregrinos portugueses com os estrangeiros e com a as comunidades locais”.

Chegados a Lisboa, a imagem de Nossa Senhora de Fátima irá para a igreja de São Tomás de Aquino, como núcleo de uma atividade sobre a temática da paz – a mensagem do Fátima, o Escutismo e a construção da paz, que vai permitir aos visitantes endereçar uma mensagem, um pedido de paz aos líderes mundiais.