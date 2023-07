Da Guatemala para a JMJ. Nove meses com uma família portuguesa

Não se conheciam, nem se tinham encontrado antes, mas no dia em que Yesvi Elías chegou a Lisboa, vinda da Guatemala, a família Barreto entregou-lhe a chave de casa. “Antecipámos a nossa Jornada Mundial da Juventude (JMJ)”, conta Ana Barreto, explicando que a jovem guatemalteca, que veio para Portugal para ser voluntária na JMJ, mora com ela e com o marido desde novembro do ano passado. “Tem sido uma experiência muito enriquecedora”, acrescenta João Barreto.

Natal e Páscoa em Portugal

Em poucas semanas, Yesvi Elías apercebeu-se das semelhanças entre os Barreto e a sua própria família. “Um dos filhos parece-se com o meu irmão na maneira de ser, uma das filhas com a minha irmã. É muito engraçado. Eles têm quatro netos e eu quatro sobrinhos”, conta, divertida. E garante: “Até a esses detalhes Deus olha, para que me sinta mais em casa”.

Costumam jantar juntos e partilhar os momentos de lazer e as festividades. Partilharam o Natal e a Páscoa, e no aniversário de Yesvi, os Barreto prepararam-lhe uma festa. “No princípio, ao fim-de-semana, estávamos sempre mais preocupados para saber se a Yesvi queria fazer um programa connosco. Agora está tão ocupada que é como os filhos crescidos: não andamos atrás deles”, afirma a gestora Ana Barreto, de 61 anos.

Além de terem ganhado uma amiga, beneficiaram também de uma experiência que João Barreto descreve como “extraordinária”. “A aproximação da cultura da Guatemala à nossa é uma fonte de enriquecimento”, diz o engenheiro, destacando também a vertente espiritual. “Rezamos mais juntos, sobretudo às refeições.”

A poucas semanas do início da JMJ, e com o bilhete de regresso a casa já comprado, Yesvi Elías já tem emprego garantido na Guatemala. “Depois de me ter despedido, o meu chefe escreveu-me, e pediu-me para voltar, mas com uma posição melhor”, conta, dizendo que passará a estar responsável pela gestão de cinco marcas – antes de vir para Lisboa, tinha apenas uma à sua responsabilidade. “Deus é tão grande que mesmo que me tenha despedido, vou regressar com trabalho.” E garante: “Se deixas tudo por Ele, não te deixa à deriva e responde.”