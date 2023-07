Comunidade Vida e Paz lança campanha “Alimente Uma Volta”

“Alimente Uma Volta, para continuarmos a levar um reforço alimentar, uma palavra amiga e um gesto de carinho, tratando as pessoas com a dignidade que lhes é inerente”, é o mote da nova Campanha da Comunidade Vida e Paz (CVPAZ).

Numa nota enviada à Renascença esta quarta-feira, a CVPAZ adianta que a iniciativa tem “como objetivo atingir o financiamento de 30.000€”, até porque “a Instituição gasta cerca de 1.060,00€ por dia na produção de ceias, destinadas às pessoas em situação de sem-abrigo, que são contactadas diariamente pelas Equipas de Rua da CVPAZ”.

Atualmente “são distribuídas cerca de 450 ceias às pessoas em situação de sem-abrigo”, sendo constituídas por “duas sandes, um pacote de leite ou uma garrafa de água e um snack”. “Estes apoios sempre foram assegurados pelos nossos benfeitores e para os quais os serviços públicos não têm contribuído”, sublinha a nota.

Agora, de acordo com a Comunidade Vida e Paz, “este trabalho realizado, diariamente, por voluntários e profissionais, com o propósito de se aproximarem das pessoas em situação de sem-abrigo, conhecer o seu nome, a sua história de vida e, sobretudo, propor a mudança da sua condição, (re)construindo o seu sentido de vida, necessita do seu apoio”.

A CVPAZ apela por isso à solidariedade “de todos os que possam contribuir via Transferência Bancária para uma das contas da Comunidade Vida e Paz: – Montepio Geral: PT50 0036 0000 99105505051 96”.