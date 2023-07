Já há 250 enfermeiros inscritos como voluntários para a JMJ

A bastonária dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, disse esta terça-feira que já há cerca de 250 enfermeiros inscritos como voluntários para a Jornada Mundial da Juventude.

“Segundo informações da organização das jornadas, estarão inscritos cerca de 250 enfermeiros”, disse Ana Rita Cavaco.

Estes profissionais de saúde vão prestar cuidados de saúde de proximidade a todos os peregrinos inscritos e participantes nos diversos eventos em articulação com os Cuidados Primários e Hospitalares.

Haverá equipas móveis constituídas por profissionais de saúde e estudantes, tendas de socorrismo num rácio de uma tenda por cada 30 mil participantes, e ainda um posto médico avançado e um hospital de campanha. O INEM assegura a prestação de cuidados nos casos mais graves.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).