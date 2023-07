Marcelo “muito feliz” com elevação de D. Américo Aguiar a Cardeal

Marcelo Rebelo de Sousa ficou “muito feliz” com a notícia recente da elevação a Cardeal de D. Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa, disse o Presidente da República, esta segunda-feira, num comentário à margem da assinatura do alargamento do Pacto para Mais e Melhores Empregos até 2026.

Segundo Marcelo, há “várias razões” para estar feliz. “Primeiro, porque significa que Portugal passa a ter seis cardeais, o que nunca teve na sua história. Em segundo lugar, um cardeal muito novo”, começou por dizer.

E depois ainda acrescentou: “Normalmente, um Bispo Auxiliar não vai a Cardeal a não ser na pressuposição de que deixa de ser Bispo Auxiliar, o que pode significar que D. Américo venha a ser o futuro Cardeal-Patriarca de Lisboa.”

O Papa Francisco anunciou no domingo, a partir da Praça de São Pedro, de que o Bispo Auxiliar de Lisboa será feito Cardeal em setembro.