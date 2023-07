Grupo VITA promove ações de sensibilização e formação dirigidas a diversas entidades

O Grupo VITA anunciou esta segunda-feira que iniciou um programa de ações de sensibilização e formação sobre abusos sexuais com várias entidades ligadas à Igreja, iniciativa que se estenderá a instituições da sociedade civil.

Em comunicado enviado à Renascença, assinado pela coordenadora Rute Agulhas, o grupo criado pela Conferência Episcopal Portuguesa, assinala que “o desenvolvimento de ações de sensibilização e formação é um dos eixos de intervenção” e dá conta que as ações tiveram início em junho e vão continuar a partir de setembro.

De acordo com a informação disponibilizada, o Grupo VITA já reuniu com diversas entidades, de forma “a mapear as necessidades identificadas e a desenhar um plano de formação concertado”.

“As Comissões Diocesanas e os Institutos Religiosos (através da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal), em concreto, preencheram já um questionário que permite, agora, delinear com maior precisão as ações a desenvolver. O mesmo procedimento está atualmente a decorrer com os catequistas e os professores de Educação Moral e Religiosa Católica, através da SNEC (Fundação Secretariado Nacional da Educação Cristã). Este plano formativo será iniciado em setembro, em estreita articulação com todas as entidades envolvidas”, lê-se no documento.