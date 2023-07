Patriarca aplaude "acertada" nomeação cardinalícia de D. Américo Aguiar

O patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, aplaude a escolha do Papa Francisco ao elevar a cardeal D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa.

“A criação cardinalícia do senhor D. Américo, como aconteceu agora é motivo de alegria, com certeza, e com uma alegria preenchida por muito reconhecimento de tudo quanto ele tem feito, quer no Porto, quer aqui em Lisboa”, disse à Renascença.

D. Manuel Clemente enaltece a "enorme generosidade" e a "grande capacidade" de D. Américo para "atender a todo o tipo de problemas, de lhe dar a resposta mais capaz, com uma grande facilidade de comunicação e proximidade com as pessoa de todos os estratos e de todas as realidades sociais".

O Cardeal patriarca de Lisboa não arrisca qual vai ser o futuro próximo de D. Américo Aguiar, mas diz ter a certeza que vai desempenhar os cargos que lhe forem confiados "da melhor maneira".



Nestas declarações à Renascença, D. Manuel Clemente lembra ainda o papel que D. Amrérico tem desempenhado na "Renascença, cuja administração tem presidido nos últimos anos, quer agora e com toda a intensidade, espantosa intensidade, na organização da Jornada Mundial da Juventude".

"Tudo isto são mais do que razões para nos encher de uma alegria plenamente justificada por esta tão acertada criação cardinalícia", rematou.

Questionado diretamente sobre se esta elevação cardinalícia é um sinal de que D. Américo Aguiar será o seu sucessor na diocese de Lisboa, D. Manuel Clemente preferiu dizer que este é um sinal "de que o Papa receonhece as muitas capacidades que ele [D. Américo] tem".