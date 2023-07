De Lisboa à Malásia. Quem são os novos cardeais?

Veja também:

O Papa Francisco vai presidir a 30 de setembro a um consistório para a criação de 21 cardeais, incluindo D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa, com responsáveis da Cúria Romana e dioceses dos vários continentes.

A lista anunciada este domingo inclui 18 futuros cardeais com menos de 80 anos de idade, eleitores num eventual conclave.

Francisco falava desde a janela do apartamento pontifício, após a recitação do ângelus, para anunciar a criação de 21 cardeais, entre eles 18 futuros eleitores.

“A sua proveniência exprime a universalidade da Igreja, que continua a anunciar o amor misericordioso de Deus a todos os homens da terra”, indicou.

Esta nomeação, acrescentou, manifesta a “ligação inquebrável entre a sede de Pedro”, ou seja, a Diocese de Roma, e as “Igrejas particulares espalhadas pelo mundo”.

“Rezemos pelos novos cardeais, para que, confirmando a sua adesão a Cristo, misericordioso e fiel Sumo Sacerdote, me ajudem no meu ministério de bispo de Roma para o bem de todos os fiel Povo Santo de Deus”, concluiu.

O Colégio Cardinalício tinha, até agora, 222 membros (121 eleitores, 101 com mais de 80 anos), incluindo cinco portugueses: D. Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa, D. António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima, D. José Tolentino Mendonça, arquivista e bibliotecário da Santa Sé, todos criados pelo Papa Francisco e eleitores num eventual conclave; D. Manuel Monteiro de Castro, penitenciário-mor emérito; e D. José Saraiva Martins, prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos, ambos com mais de 80 anos.

Este será o nono consistório do atual pontificado, após os realizados a 22 de fevereiro de 2014, 14 de fevereiro de 2015, 19 de novembro de 2016, 28 de junho de 2017, 28 de junho de 2018, 5 de outubro de 2019, 28 de novembro de 2020 e 27 de agosto de 2022.

81 dos atuais eleitores foram escolhidos pelo Papa Francisco; 13 cardeais cumprem 80 anos de idade nos próximos 12 meses, deixando de poder votar num eventual Conclave.

A história dos cardeais começa por estar ligada ao clero de Roma, mas chega hoje cada vez mais longe, com cerca de 90 países representados no Colégio Cardinalício.

Desde 2013, quando os cardeais eleitores da Europa representavam 56% do total, Francisco tem vindo a alargar as fronteiras das suas escolhas, com uma mudança mais visível no peso específico da África, Ásia e Oceânia.