​D. Américo Aguiar será o segundo cardeal mais novo

O presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2023) e presidente do conselho de gerência do Grupo Renascença Multimédia foi nomeado cardeal, anunciou este domingo o Papa Francisco.

D. Américo Aguiar nasceu a 12 de dezembro de 1973, em Leça do Balio, no concelho de Matosinhos.

O novo cardeal português será o segundo mais novo na nova composição do Colégio Cardinalício.

O mais novo é o cardeal italiano D. Giorgio Marengo, segundo uma lista divulgado pelo Vaticano.

O bispo da Prefeitura Apostólica de Ulaanbaatar, na Mongólia, nasceu no dia 7 de junho de 1974 e tem 49 anos e um mês de idade.

O Sumo Pontífice convocou um consistório para 30 de setembro, para a nomeação de novos cardeais.



Numa primeira reação em declarações aos jornalistas, D. Américo Aguiar disse que a nomeação para cardeal é uma “homenagem a Portugal, aos portugueses e à juventude portuguesa”.