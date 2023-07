D. Américo Aguiar. Quem é o novo cardeal português?

Veja também:

“Não sabia que o meu lema episcopal ia ter tantas consequências práticas”. Foi com esta afirmação que, em março de 2019, D. Américo Aguiar assumiu funções como bispo auxiliar do Porto. “Ainda muito baralhado”, dizia aos jornalistas que o abordaram no final da cerimónia realizada na igreja da Trindade, no Porto, na diocese onde serviu a maior parte do tempo.

D. Américo Aguiar nasceu a 12 de dezembro de 1973, em Leça do Balio, no concelho de Matosinhos.

Entrou para o Seminário Maior do Porto aos 22 anos de idade e foi ordenado padre em 2001.

Serviu na paróquia de São Pedro de Azevedo, na freguesia de Campanhã, no Porto entre 2001 e 2002 para, logo de seguida, assumir o cargo de assistente regional do Corpo Nacional de Escutas até 2008.

Foi no Paço Episcopal do Porto que passou a maior parte do seu tempo ao serviço da Igreja: dirigiu o departamento de comunicação da Diocese entre 2002 e 2015 e foi, também, Vigário-Geral, Chefe de Gabinete dos bispos do Porto – D. Armindo Lopes Coelho, D. Manuel Clemente e D. António Francisco dos Santos - e Capelão Mor da Misericórdia do Porto.

Durante esse período acumulou também a vice-reitoria do Santuário de Santa Rita em Ermesinde, entre 2007 e 2015 e foi, ainda, pároco da Sé do Porto entre 2014 e 2015.

D. Américo Aguiar foi também presidente da Irmandade dos Clérigos entre 2011 e 2020 e diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais.

Até que, em março de 2019, o Papa Francisco nomeou-o bispo auxiliar de Lisboa.

Atualmente, D. Américo Aguiar, é Presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia e está também à frente da Fundação Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023.

Prestes a completar 50 anos de idade, D. Américo Aguiar entra para o Colégio Cardinalício.

O anúncio foi feito via Twitter pelo canal Vatican News e, também, de viva-voz pelo Papa Francisco, este domingo, após a recitação do Angelus, na Praça de São Pedro.

A nomeação acontece a 30 de setembro, num consistório para a criação de 21 novos cardeais.