Conferência Episcopal congratula-se com nomeação de D. Américo Aguiar como cardeal

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) congratula-se com a nomeação de D. Américo Aguiar como cardeal.

Num breve comunicado, enviado à Renascença, a CEP sublinha que este anúncio constitui uma “imensa alegria” para toda a Igreja em Portugal”.

“A coordenação da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa bem como as qualidades pessoais e pastorais de D. Américo Aguiar estarão certamente em sintonia com esta tão relevante nomeação, que constitui imensa alegria e forte estímulo para toda a Igreja em Portugal”, lê-se.

Na mesma linha, o presidente da CEP, D. José Ornelas, também saúda esta nomeação.

Numa mensagem áudio, distribuída aos jornalistas, considera que a escolha é um importante incentivo para a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa.

“Certamente para a Igreja portuguesa é uma notícia feliz, que nos alegra, pelo reconhecimento do trabalho do D. Américo. E certamente que é um estímulo para todos os jovens em Portugal, e para a Jornada Mundial da Juventude, que está à beira de se realizar. Agradecemos ao Santo Padre e desejamos ao D. Américo as maiores felicidades”.

O bispo auxiliar de Lisboa e presidente do conselho de gerência do Grupo Renascença Multimédia, D. Américo Aguiar, foi nomeado cardeal, anunciou este domingo o Papa Francisco, na praça de S. Pedro, no Vaticano.

O Sumo Pontífice convocou um consistório para 30 de setembro, para a nomeação de novos cardeais.