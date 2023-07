Vaticano apresenta novo selo da JMJ, inspirado no logótipo

O novo selo comemorativo da JMJ Lisboa 2023 divulgado esta sexta-feira pelo Vaticano é inspirado no logótipo oficial da Jornada.

Criado pela designer portuguesa Beatriz Roque Antunes, o selo mede 30X40 mm e terá o valor de 3,10 euros, numa tiragem de 45 mil unidades.

De acordo o comunicado do Serviço Postal e Filatélico do Governo do Estado do Vaticano, o logótipo “descreve, sobre o fundo de uma grande cruz, o dinamismo de Maria que visita Isabel, segundo o lema da JMJ, Maria levantou-se e partiu apressadamente, tirado do Evangelho de Lucas”.

Na mesma nota, o Vaticano explica o significado do verbo “levantar”, escolhido pelo Papa para o lema da JMJ Lisboa 2023, para “sublinhar a importância de empreender um caminho de discernimento, mas ao mesmo tempo de estar ao serviço dos outros”.

Em 15 de maio, o Vaticano lançou um primeiro selo comemorativo da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 inspirado no Padrão dos Descobrimentos, com a imagem do Papa Francisco no lugar do Infante D. Henrique e com jovens no lugar dos navegadores.

O selo comemorativo causou polémica e, três dias depois de ter sido apresentado, o Vaticano anunciou que a primeira versão iria ser retirada de circulação, na sequência das críticas à imagem por remeter para um “passado colonialista”.