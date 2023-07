​Luís Montenegro vai estar presente na JMJ

“Quero pedir-lhe que ponha na agenda já os convites porque há coisas em que queremos de modo especial que estejam presentes, seja no dia do acolhimento que o Santo Padre fará, seja na celebração do envio e seja em todos os momentos em que desejarem e queiram também participar com os jovens do mundo inteiro”, o presidente da Fundação da Jornada Mundial da Juventude.

O líder do PSD acredita que, apesar de alguns atrasos, tudo vai estar preparado para receber o Papa Francisco e os milhares de jovens que vêm de todo o mundo.

Questionado sobre a amnistia proposta pelo Governo, a propósito da visita do Papa, que gerou críticas quanto à constitucionalidade do diploma por abranger apenas os jovens dos 16 aos 30 anos de idade, o líder do PSD diz que o partido foi consultado previamente e concordou com a medida. Agora, é necessário ter atenção quanto à constitucionalidade da lei.

“Nós fomos ouvidos previamente à elaboração desse diploma e demos a nossa anuência a que ele se pudesse materializar, há uma questão concreta de dúvida constitucional, que tem de ser dirimida e dissipada. Tirando essa componente nós estivemos favoráveis a que esse sinal pudesse ser dado com a vinda de Sua Santidade do Papa a Portugal e com a realização desta jornada”, garantiu Luís Montenegro.

A sede da JMJ tem agora mais uma placa com o nome de Luís Montenegro, que se junta às mais de 70 personalidades que já visitaram o espaço, entre eles António Costa e Nuno Melo, líder do CDS.