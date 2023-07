Ponte pedonal inaugurada entre Lisboa e Loures, Governo ausente

O Governo não esteve esta quinta-feira representado na inauguração da ponte ciclo pedonal sobre o rio Trancão, entre os concelhos de Lisboa e Loures, uma das obras da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

A cerimónia decorreu esta tarde com a presença dos autarcas de Lisboa e Loures; do cardeal patriarca, D. Manuel Clemente; e do bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar; o empreiteiro da construção; o presidente da EMEL, mas sem nenhum representante do executivo.

O autarca de Lisboa, Carlos Moedas, convidou a ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que se mostrou indisponível para estar no Conselho de Ministros, em Aveiro.

Carlos Moedas também fez questão de dizer que não convidou José Sá Fernandes, o representante do Governo no projeto da Jornada Mundial da Juventude, considerando que Ana Catarina Mendes é a ministra responsável.

“A Sra. ministra tinha muita pena, mas disse-me que estava no conselho de ministros fora de Lisboa. Tivemos aqui uma questão de calendário, mas a Sra. ministra estava convidada e gostava muito de ter estado aqui hoje”, declarou o presidente da Câmara de Lisboa.

Carlos Moedas admitiu que o Papa Francisco possa utilizar a nova ponte pedonal para passar de um concelho para o outro durante a Jornada Mundial da Juventude, afastando desde já a hipótese de ficar fechada ao público.

O cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, não confirma que o Papa venha a usar esta ponte que une as duas margens do rio Trancão.

D. Manuel Clemente preferiu falar de Francisco como um construtor de pontes, entre países em conflito.

“Tudo isto é protagonizado pelo Sumo Pontífice. Pontífice quer dizer aquele que faz pontes e não há dúvida nenhuma que o Papa Francisco é um Pontífice em todo o sentido religioso e humanitário da palavra, sempre na fronteira onde é preciso fazer pontes”, declarou o cardeal patriarca.



A inauguração da ponte ciclopedonal sobre o rio Trancão, no Parque Tejo, acontece a cerca de um mês do início da Jornada Mundial da Juventude, que decorre entre os dias 1 e 6 de agosto.

A inauguração desta ponte traduz-se num compromisso de investimento realizado pelo Município de Lisboa a propósito da JMJ, mas que permanecerá na cidade de Lisboa.

Este projeto materializa uma das peças finais de um percurso pedonal de 60 quilómetros de frente ribeirinha que no futuro irá ligar Cascais a Vila Franca de Xira, funcionará como um elo entre os concelhos de Lisboa e Loures.