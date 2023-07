Papa em Fátima. "Venham rezar com ele", convida reitor do Santuário

O padre Carlos Cabecinhas deixou uma mensagem vídeo na página do Santuário, a um mês da presença de Francisco em Fátima.



“Estamos a um mês da visita do Santo Padre ao santuário de Fátima. Tivemos grande gosto e alegria em acolher o Papa Francisco por ocasião do Centenário das Aparições e acolhemo-lo agora, no contexto da Jornada Mundial da Juventude, com igual satisfação. Estamos a fazer tudo para o acolher bem, mas também gostaríamos de ter um Santuário cheio para o acolher e receber”, assinala o Reitor do Santuário.

O padre Carlos Cabecinhas quer que “o Santuário o possa acolher bem, com muitos peregrinos”, e por isso deixou “o convite a que venham rezar com ele”. “Mais próximo dele, a rezar na Capelinha, estarão jovens doentes e jovens reclusos. Vão rezar com o Papa, mas também nós somos convidados a rezar com ele, aqui no Santuário. Contamos convosco”, sublinha o Reitor.

O Papa chegará ao Santuário de Fátima no sábado, dia 5 de agosto, às 9h00 e rezará na Capelinha das Aparições. Depois atravessará o Recinto de Oração no papa-móvel e dirigir-se-á para a Capelinha das Aparições, onde terá à sua espera jovens doentes, que não poderão participar na JMJ em Lisboa, assim como alguns jovens reclusos. Depois da oração do Terço, o Papa dirigirá uma palavra aos peregrinos presentes e seguirá para Lisboa.