​JMJ. Festival da Juventude vai ter 38 conferências

O Festival da Juventude da JMJ Lisboa vai incluir quase quatro dezenas de conferências. De 1 a 6 de agosto, vão ser 38 os momentos reservados a esta categoria, que irão e abordar temas ligados à vocação, à missão, aos desafios da sociedade atual, à cidadania e ao mundo profissional e vão estar espalhadas por diversos espaços.

As conferências serão em vários idiomas e conduzidas por diversos países”, informou a organização do evento esta quarta-feira, através do seu site.



Os temas serão diversos. Um deles “passa pela maneira como os jovens católicos podem manifestar a fé através da sua profissão em diferentes áreas como a educação, saúde e economia. Com especial atenção para a Economia de Francisco, que vai estar em debate na Universidade Católica de Lisboa com especialistas no tema”.

Também a Fundação Champalimaud vai receber conferências, que “contarão com os testemunhos de pessoas que conviveram com alguns dos Patronos da JMJ Lisboa 2023, como o Beato Carlo Acutis e a Beata Chiara Badano. Estas conferências irão contar com o testemunho de familiares e amigos destes Patronos. Além destes Beatos, os peregrinos poderão ainda ouvir e conhecer mais sobre a vida do Venerável Guido Shaffer”.

Outros momentos irão decorrer no Centro Cultural e Belém, onde “com a ajuda da Centre de Recherche et d'Anthropologie des Vocations” irá falar-se “da vocação na Igreja e a sua presença no matrimónio, sacerdócio e vida consagrada masculina e feminina, para despertar a consciência vocacional de cada jovem”.

Em todas as conferências “os peregrinos vão poder ouvir testemunhos de sacerdotes, consagrados e consagradas de várias partes do mundo e em diferentes línguas”.

Para além das conferências por temas, o Festival da Juventude incluirá diversos “eventos culturais, religiosos e desportivos”, nos quais os peregrinos poderão “experienciar a alegria, juventude, universalidade e fé que marcam o maior encontro de jovens de todo o mundo com o Papa”, sublinha a organização.