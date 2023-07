JMJ com impacto previsto entre 411 e 564 milhões

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 deverá ter um impacto económico estimado entre 411 a 564 milhões de euros, refere um estudo divulgado esta quarta-feira pela organização.

O estudo, realizado pela PwC com o apoio técnico do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), e entregue à Fundação JMJ Lisboa 2023, aponta assim para “um impacto global estimado entre 411 e 564 milhões de euros, em termos de valor acrescentado bruto (VAB), e entre 811 e 1100 milhões de euros, em termos de produção”.

Para a análise realizada, foram considerados gastos de alojamento, alimentação, comércio, transportes e outras despesas dos participantes, assim como o investimento associado à organização do encontro.



O relatório foi realizado tendo por base "as características da economia portuguesa, informação recolhida pela PwC em fontes públicas, histórico de edições anteriores da Jornada e junto da organização da JMJ Lisboa 2023",por forma a "estimar os gastos atribuíveis à organização do maior encontro de jovens de todo o mundo com o Papa”.

Para a avaliação, o estudo visou "os eventos da JMJ, entre os dias 1 e 6 de agosto, bem como os Dias nas Dioceses, que ocorrem na semana antes da Jornada, e as estadias adicionais para além dos dias do encontro expectáveis, no caso de uma parte dos participantes estrangeiros”.

A PWC estima, segundo dados da organização, que cheguem entre 795 e um milhão de visitantes, entre peregrinos inscritos, não inscritos, outros participantes e voluntários - um valor inferior ao anteriormente anunciado. Além disso, os gastos médios esperados podem variar entre 30 e 163 euros por pessoa e a estadia média entre 2 e 6 dias.

Em comunicado enviado às redações, a Fundação JMJ Lisboa 2023 refere que os impactos estimados partem de uma “base conservadora” em relação ao número de participantes, nível da despesa média diária por participante, prolongamento da estadia por parte dos peregrinos estrangeiros e investimento público associado à organização do encontro. Assim, a organização antecipa que “o impacto real deverá ficar acima do valor apresentado”.



Contudo, ficaram excluídos do estudo "efeitos tangíveis que deverão decorrer da aceleração dos projetos de regeneração urbana no Parque Tejo e na frente ribeirinha de Concelho de Loures, bem como de outras pequenas intervenções em recintos do encontro, que deverão gerar benefícios a vários níveis"

De fora, ficaram ainda os "efeitos intangíveis negativos de curto prazo comuns a qualquer evento de grande dimensão, como a sobrelotação dos serviços públicos e dos estabelecimentos e o congestionamento do tráfego em algumas zonas da cidade, nem outros que deverão produzir efeitos económicos positivos a prazo, como a promoção internacional de Portugal como destino turístico e a valorização da imagem do país".