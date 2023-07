​Bispo do Porto ordena quatro novos sacerdotes

No próximo domingo, 9 de julho, serão ordenados presbíteros, pelo bispo do Porto, quatro diáconos da diocese do Porto.

A celebração terá início às 16 horas na Catedral do Porto, e será presidida por D. Manuel Linda.

Bruno Miguel Coelho Aguiar, de Moreira da Maia; Filipe Ramos dos Santos, de Malta, Vila do Conde; João Miguel Moreira Azinheira, de S. João da Madeira, e Pedro Manuel Lopes da Cunha, de Besteiros, Paredes são os quatro candidatos.

Os novos sacerdotes foram alunos do Seminário Maior do Porto.