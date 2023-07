Bispo auxiliar de Braga preside à Peregrinação Internacional em Fátima

A Peregrinação Internacional de julho vai ser presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Braga, D. Delfim Gomes.

Natural da diocese de Bragança-Miranda, onde foi vigário episcopal para o clero, D. Delfim Gomes foi ordenado bispo em dezembro de 2022. Esta é a primeira vez desde que é bispo que vai presidir a uma peregrinação internacional aniversária em Fátima.

O programa começa no dia 12 de julho, com a recitação do rosário às 21h30, na Capelinha das Aparições, seguindo-se Procissão das Velas e a celebração da Palavra, no Altar do Recinto.

Depois terá lugar a Procissão do silêncio, seguindo-se, pela madrugada, momentos de adoração eucarística, veneração dos santos Francisco e Jacinta Marto e a oração da Via-sacra.

No dia 13 de junho, o Rosário será às 9h00, segue-se a Missa Internacional às 10h00, bênção dos doentes e procissão do adeus.

O Santuário de Fátima lembra que um dos momentos centrais da Terceira Aparição de Nossa Senhora aos videntes Lúcia, Francisco e Jacinta, a 13 de julho de 1917, “ficou conhecido como o Segredo de Fátima: o primeiro quadro compõe-se de uma visão do inferno; o segundo apresenta a devoção ao Imaculado Coração de Maria; o terceiro refere-se à Igreja peregrina e mártir”.

A Renascença vai transmitir em direto as celebrações da peregrinação internacional de julho.