Dia do Mar. Igreja próxima de mais de um milhão de trabalhadores marítimos

O Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral escreveu uma mensagem para o Domingo do Mar, que se celebra no próximo domingo, dia 9 de julho, destacando a importância do trabalho de mais de um milhão de pessoas para a economia global.

“Todos os anos, o Domingo do Mar oferece às comunidades católicas de todo o mundo a possibilidade de não se esquecerem das suas origens e de rezarem por aqueles que, nos dias de hoje, trabalham em navios que transportam mercadorias pelo mundo inteiro”, lê-se na mensagem.

“Trata-se de mais de um milhão de seres humanos, graças aos quais o nosso dia-a-dia se torna possível e a economia se mantém. Acerca deles – da sua fé, como amam e esperam – quase nada sabemos”, acrescenta.

Na mensagem, o cardeal Michael Czerny, prefeito do dicastério, recorda que o “Domingo é o dia da Eucaristia, a Páscoa semanal”, destacando que “são muitos a não ter acesso a ela, porque são forçados a se afastarem dos seus entes queridos e da sua própria comunidade”.

Segundo a mensagem, o Domingo do Mar “não é reservado aos profissionais, mas chama a atenção de toda a comunidade cristã para aqueles, graças aos quais chegam até nós a maioria dos produtos que comemos ou usamos todos os dias”.

“A complexa organização das nossas sociedades, e uma certa propensão para esconder as desigualdades, deixam muitas vezes na sombra os tesouros espirituais e as necessidades materiais das pessoas humildes”, lê-se no texto

O Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral aproveita para assegurar “aos que hoje se encontram no mar” que “a Igreja está convosco”.

“O que vos alegra e o que vos oprime, também a nós, nos diz respeito. Não temos somente algo para vos dar, mas também receber igualmente a vossa história, o vosso testemunho: o vosso ponto de vista sobre o trabalho, sobre a economia, sobre a relação entre as diferentes religiões e culturas, sobre as condições do mar e da terra, sobre a fé, que só a partir da vossa experiência pode alcançar e interrogar todos os membros da Igreja e, através deles, a nossa sociedade”, refere.

Como Igreja sinodal, o cardeal Michael Czerny salienta a importância de “avançar juntos, navegar juntos, sem deixar ninguém para trás, e enriquecermo-nos uns aos outros”.

“Que ninguém pense que nada tem para oferecer. Portanto, se este ano existe um desafio que desejamos propor, é precisamente o de verificar os modos de estarmos mais próximos, numa permuta contínua que torne o vosso trabalho menos distante do caminho e da fé de todos”, conclui.