Colónia de férias ensina crianças de Rabo de Peixe a sonhar

Cerca de 60 jovens organizam, todos anos, uma colónia de férias para as crianças da vila de Rabo de Peixe, na ilha de S. Miguel, nos Açores.

São voluntários da Associação Rabo de Peixe Sabe Sonhar, um projeto de solidariedade e voluntariado católico que aposta na educação como motor de desenvolvimento integral da vila açoriana.

A ideia partiu, há 20 anos, de três padres da Companhia de Jesus após uma visita a Rabo de Peixe.

“Eles decidiram que, dada a realidade e as carências sociais da vila, teriam de fazer uma colónia de férias de forma a encenarem um futuro melhor com as crianças”, conta Leonor Conde, da direção da Associação de Solidariedade e Voluntariado Católico.

Passados 20 anos, é visível o impacto do projeto junto da comunidade que já atravessa gerações.

“Efetivamente sente-se diferença, principalmente, na vontade das crianças e dos jovens seguirem a escola. Vemos uma grande diferença”, remata a responsável, que sublinha a integração do projeto na vida das famílias da vila.

“Temos crianças em que as famílias ou os pais já estiveram na colónia. Temos muitos jovens já animadores cujos irmãos mais novos frequentam a colónia.”