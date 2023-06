Ucrânia: "Água destruiu tudo", diz enviado do Papa

O enviado do Papa à Ucrânia alertou hoje para o impacto da destruição da barragem de Kakhova sobre a população local, já que “a água destruiu tudo”.

“Conduzimos até muito longe, em direção à barragem, onde aldeias inteiras foram inundadas. Conduzimos pelos campos, porque as estradas também estão arruinadas, e levamos connosco itens de primeira necessidade e camas, porque as aldeias estavam inundadas e as pessoas não tinham nada para dormir, indicou o cardeal Konrad Krajewski, em declarações ao portal de notícias do Vaticano.

O esmoler pontifício, de nacionalidade polaca, está a cumprir a sua sexta missão de solidariedade, em nome do Papa, visitando comunidades entre Kherson e Vinnitsa, tendo celebrado Missa numa Igreja destruída pelos russos.

“Os ataques são contínuos”, acrescentou.

O cardeal partiu de Roma a 22 de junho, ao volante de uma carrinha, levando ajuda humanitária.

“Encontramos um grupo de moradores locais que, quando nos viram, ficaram loucos de alegria, pode-se dizer assim, por alguém se lembrar deles, por alguém estar com eles”, relata.