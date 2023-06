D. Américo Aguiar e o plano de mobilidade da JMJ. "Não ajuda exteriorizarmos desconfortos"

O presidente da Fundação da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), D. Américo Aguiar, desvalorizou esta quinta-feira as críticas em relação à demora no plano de mobilidade, considerando que “não há demora, não se trata disso”.

“Não ajuda em processo nenhum exteriorizarmos sentimentos e desconfortos. Queremos que as pessoas façam o caminho juntas, todos estamos envolvidos. Se me perguntar: ‘gostaria de ter mais dossiers fechados há mais tempo? Sim. Tem sido possível? Não. Vou trabalhar para que tudo corra da melhor maneira? Sim, objetivamente’”, disse durante a emissão especial da Renascença dedicada à JMJ.

Antes, o autarca de Lisboa, Carlos Moedas, tinha transmitido a sua preocupação quanto ao plano de mobilidade, pedindo respostas. “Essas respostas virão no plano de mobilidade, mas pensávamos que esse plano já estaria feito por esta altura. Fico com alguma preocupação. A minha preocupação mantém-se e penso que a do Ricardo Leão [autarca de Loures] também, estive agora com a senhora ministra e reiterei a minha preocupação”, disse.