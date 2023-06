Património da antiga Sé de Bragança em exposição inclusiva até setembro

Note-se que o acolhimento aos visitantes é feito por utentes do centro paroquial - uma unidade de apoio à pessoa com deficiência e incapacidade, que são responsáveis também pela produção de peças artesanais alusivas à igreja.

Promovida pela Paróquia de S. João Batista, num projeto de colaboração com a Academia do Centro Social Paroquial dos Santos Mártires (CSPSM), a exposição visa “promover e valorizar a riqueza sacra existente” e apoiar a “inclusão social dos utentes da academia”.

O conjunto de pinturas narra a vida de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus (da mesma congregação do Papa Francisco), e lembra a vocação de ensino do colégio.

O templo é rico em património artístico e cultural, nomeadamente a sua ampla sacristia, datada do séc. XVII, com pinturas no teto, em caixotões, e como com painéis e talha barroca policromada que ladeiam o arcaz.

A antiga sé, situada na praça mais emblemática da cidade (Praça da Sé), foi construída no decorrer do séc. XVI, para acolher um Convento da Ordem de Santa Clara e funcionou como um colégio da Companhia de Jesus (Jesuítas), entre 1562 e 1759.

Em comunicado enviado à Renascença, assinala-se que “as pinturas da sacristia parecem não terem sofrido obras de restauro, no entanto, fruto das várias intervenções no edifício, das vicissitudes e acidentes do tempo, este legado necessita de uma intervenção profunda de conservação”.

A exposição “Jesuítas na Sé” pode ser vista de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 12h30, e entre as 14h00 e as 17h30. Ao sábado, as visitas decorrem entre as 10h00 e as 13h00.