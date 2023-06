Enviado do Papa encontra conselheiro de Putin

O Conselheiro político de Putin, Yuri Ushakov, receberá esta tarde o enviado do Papa, cardeal Matteo Zuppi. A informação foi revelada pelo porta-voz do kremlin, Dimitry Peskov, que acrescentou apenas que “o colóquio abordará o conflito na Ucrânia.” Até ao momento nada foi adiantado sobre a possibilidade de um encontro com o Patriarca ortodoxo Kirill.

A agenda do cardeal Zuppi em Moscovo continua reservada, mas segundo a agência italiana ANSA, um eventual encontro com Kirill poderá acontecer amanhã de manhã, antes do enviado do Papa regressar a Roma.

Esta tarde, o cardeal Matteo Zuppi encontra a comunidade católica, celebrando missa na catedral de Moscovo. O arcebispo Paolo Pezzi declarou, entretanto, que “o valor desta visita é muito elevado, pois, tendo em conta os últimos acontecimentos, aumentaram a urgência e a disponibilidade para a paz”. Em declarações à agência católica italiana SIR, o arcebispo de Moscovo e presidente da conferência episcopal, considera que esta missão confiada pelo Papa ao cardeal Zuppi é um encorajamento para se encontrar “uma solução para a trágica situação atual e caminhos para uma paz justa”.