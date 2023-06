Papa envia cardeal Zuppi a Moscovo

O Vaticano informou esta manhã que o Papa vai enviar cardeal Matteo Zuppi a Moscovo, nos dias 28 e 29 de junho. Num breve comunicado, a Santa Sé acrescenta que o arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência episcopal será acompanhado por um oficial da Secretaria de Estado.

“O principal objetivo da iniciativa é estimular gestos de humanidade que possam ajudar a favorecer uma solução para a trágica situação atual e encontrar caminhos para alcançar uma paz justa”, lê-se no comunicado.

No início do mês, a 5 e 6 de junho, o cardeal Matteo Zuppi foi enviado pelo Papa a Kiev, onde se encontrou com as autoridades ucranianas.

