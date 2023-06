Marinha empenha cerca de 200 elementos na vigilância da JMJ

A Autoridade Maritima Nacional prevê destacar 195 elementos entre os dias 28 de julho e 7 de agosto para garantir segurança e salvamento a todos os que participem na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

À Renascença, o organismo adianta que, “na área de jurisdição do Departamento Marítimo do Centro e do Comando Regional da Polícia Marítima do Centro, está previsto o empenhamento total de 142 elementos da Autoridade Maritima Nacional, na vertente de proteção (security), e de 53 elementos na vertente salvaguarda da vida humana (safety)”.

O objetivo é garantir, em permanência, a vigilância no estuário do Tejo, em particular na área conexa ao Campo da Graça, o terreno no Parque das Nações onde está a ser construído o altar-palco e onde é esperado o momento mais emblemático do encontro com o Papa Francisco.

Está ainda previsto um reforço de meios de vigilância marítima junto ao terrapleno de Algés.

Em informação prestada à Renascença, a Autoridade Marítima adianta que vão também “ser garantidas rondas terrestres em permanência, quer na margem norte do rio Tejo, quer na frente de mar da Costa da Caparica”.

Já na vertente do salvamento, “está previsto um incremento de meios materiais e humanos nas praias dos concelhos de Almada, Oeiras, Cascais, Nazaré, Setúbal e Sines, de forma a reforçar as vigilâncias motorizadas e apeadas”.