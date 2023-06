Padre António Estêvão Fernandes é o novo reitor do Pontifício Colégio Português

O padre António Estêvão Fernandes, da diocese do Funchal, é o novo reitor do Pontifício Colégio Português, em Roma.

De acordo com informação avançada pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) esta segunda-feira, o padre António Estêvão Fernandes vai substituir o reitor cessante, o padre José Alfredo Patrício, ocupando o cargo por um período de cinco anos.

No mesmo comunicado, a CEP adianta que "o reitor cessante, Padre José Alfredo Gonçalves Patrício, a pedido expresso de D. António Couto, regressa à diocese de Lamego, para assumir novos encargos pastorais".

Nascido a 22 de março de 1983, o padre António Estêvão Fernandes é sacerdote incardinado na diocese do Funchal, sendo que, “ao longo do seu ministério sacerdotal, foram-lhe confiados vários encargos pastorais, quer no âmbito de atividades paroquiais, quer no âmbito da Cúria Diocesana".

Em 2017, adianta a CEP, "foi enviado para prosseguir os seus estudos no Departamento de Bens Culturais integrado na Faculdade de História e Bens Culturais da Pontifícia Universidade Gregoriana, onde, atualmente, continua os seus estudos de doutoramento. Desde 2020, é o Vice-Reitor do Pontifício Colégio Português”.

Na sua nota, os bispos portugueses manifestam "total confiança ao novo reitor, agradecendo não só a sua disponibilidade, mas também a de d. Nuno Brás, Bispo do Funchal”.

A nota deixa também um agradecimento ao reitor cessante e "manifesta a sua profunda gratidão ao padre José Patrício pela capacidade demonstrada no exercício das suas funções, não só em relação à comunidade do Pontifício Colégio Português, mas também na sua incansável disponibilidade em colaborar com a CEP e com as Dioceses portuguesas em numerosas questões que, ao longo destes anos, foram surgindo".

"A Conferência Episcopal Portuguesa deseja-lhe as maiores bênçãos para a nova etapa que agora inicia na sua Diocese”, assinala o texto da CEP.