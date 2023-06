Perseguição religiosa. "África tornou-se o continente mais violento"

“Um Estado dentro do próprio Estado”. Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) afirma que África “se tornou o continente mais violento, onde há mais perseguição, mais discriminação” religiosa.

Em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, Catarina Martins de Bettencourt, diretora do secretariado português da Fundação AIS, denuncia o comportamento de alguns grupos que “atuam impunemente com armamento ultrassofisticado” e não esquece o norte de Moçambique “onde há tentativa de criar um califado”.

Catarina Martins de Bettencourt lamenta a atuação “muito débil” do Estado e garante que “os testemunhos que vão chegando, de Moçambique” apontam para “uma certa impunidade” dos grupos terroristas. A responsável defende a necessidade de Moçambique “encontrar alternativas” que desviem muitos dos jovens que aderem ao movimento terrorista, por razões económicas.

“Temos de olhar para o problema de Moçambique que é um país muito pobre - um dos mais pobres do mundo e é preciso que o Estado também pegue nestes jovens e lhes dê perspetiva de futuro para que eles não vejam que a única saída que tem para a sua vida é ingressarem nestas fileiras destes grupos jihadistas. Mas o Estado até agora infelizmente não tem tido essa capacidade”, afirma.



O relatório deste ano da Fundação AIS, divulgado na última quinta-feira, mostra que a liberdade religiosa foi violada em países onde vivem mais de 4,9 mil milhões de pessoas e há 61 países onde os cidadãos enfrentaram graves violações. O documento analisa a situação em 196 países para concluir que se registou “um aumento no número de pessoas, no mundo, que está privado deste direito fundamental, que é a liberdade religiosa”. Catarina Martins de Bettencourt adianta que a pandemia e a guerra acabaram por ser negativas para a questão.

“Ao analisar os dados percebemos que a liberdade religiosa acabou por sofrer bastante com a ausência de monitorização. As instituições e os governantes” estiveram “mais focados noutros assuntos”, sublinha.

Noutro plano, a responsável revela que a Fundação AIS obteve "o maior número de donativos de sempre em Portugal", com mais de 4 milhões de euros doados à Fundação.

De acordo com a responsável, a crise económica não se fez sentir no conjunto de apoios à Fundação AIS, “o que é uma coisa extraordinária para o nosso país, porque não nos podemos esquecer que somos um país com dificuldades económicas, onde os nossos salários e pensões são baixos”.

O relatório mostra que a liberdade religiosa foi violada em países onde vivem mais de 4,9 mil milhões de pessoas e há 61 países onde os cidadãos enfrentaram graves violações. É um cenário cada vez mais preocupante?

Sem dúvida. Neste período em análise, entre janeiro de 2021 a dezembro de 2022, verificamos um aumento no número de pessoas, no mundo, que está privado deste direito fundamental, que é a liberdade religiosa. Também por causa do que nós vivemos neste período: não podemos esquecer que, em 2021, estávamos a viver a pandemia e depois, em 2022, tivemos o início da guerra na Ucrânia, com as consequências económicas que todos nós sabemos, também o que está a acontecer no mar do sul da China.

Tudo Isto acabou foi negativo para a questão da liberdade religiosa. porque acabamos por estar, os nossos governantes, as principais instituições, mais focados noutros assuntos. Não olharam com a devida preocupação para esta questão da liberdade religiosa e isso teve um impacto nesta análise que nós fazemos, praticamente num terço dos países do mundo, destes 196 que foram analisados, com cerca de 5 mil milhões de pessoas.

Ao analisar esses dados, percebemos que a liberdade religiosa acabou por sofrer bastante com esta ausência de monitorização, de olhar com olhos de ver para esta questão.

O documento mostra que há 28 países com perseguição religiosa, 12 dos quais no continente africano. Estamos perante outra tragédia esquecida, que afeta milhões de pessoas?

Sem dúvida. Neste relatório, após a análise de todos os países, chegamos à conclusão de que a África, neste período em análise, se tornou o continente mais violento, onde há mais perseguição, mais discriminação. Em 21 dos 54 países africanos temos estas situações extremas de perseguição e discriminação, tornou-se o continente mais perigoso, devido à expansão jihadista a que estamos a assistir. Estamos a falar de países maioritariamente da região do Sahel - Mali, Níger, Nigéria -, abaixo do deserto do Saara, com Moçambique, também. É o continente onde verificamos que há uma maior é perseguição religiosa.

Que fenómenos são os mais preocupantes, em termos de perseguição religiosa?

O que nós observamos neste relatório, quanto aos fenómenos mais perigosos, é a atuação de grupos terroristas, que muitas vezes não atuam com esta questão da religião, não é o principal objetivo.

A atuação desses grupos está nas zonas onde as questões económicas são muito importantes, a nível de minério, de petróleo, de cursos da água.

Portanto, todas estas regiões estão a ser atacadas e, verificamos que há estes grupos que vão atuando, que utilizam a religião, mas se olharmos há um padrão, é a questão económica que está muitas vezes por trás.

As comunidades, as minorias são muitas vezes as vítimas da atuação destes grupos, que acabam por ser um Estado dentro do próprio Estado, porque atuam impunemente, têm armamento ultrassofisticado e conseguem fazer a extração destes minérios, utilizar estes minérios para o seu próprio proveito, trazendo consequências terríveis para a população, desde a fuga de milhões de pessoas em África à morte de muitas pessoas que são assassinadas nestas nestes ataques violentos, nestas pilhagens que são feitas às aldeias, às vilas destes países.

Relativamente a África, é impossível deixar de falar da situação em Moçambique. O relatório fala da tentativa de estabelecer “um regime islâmico separatista” em Cabo Delgado. É uma situação que a AIS acompanha com preocupação particular?

Sem dúvida, Moçambique é um país historicamente ligado a nós e, portanto, estamos preocupados. Mais uma vez temos a questão económica, porque é uma zona muito rica em termos de gás, não é por acaso que foi escolhida esta zona.

Há esta tentativa de criar [em Moçambique] um califado, uma zona onde seja um Estado Islâmico, em que a Sharia, na sua versão mais radical é implementada.

Estamos preocupados, estamos a apoiar e queremos continuar a estar presentes, porque um dos principais objetivos deste relatório é dar visibilidade a estas situações, denunciar, dar a conhecer o que se está a passar nestes países, que muitas vezes ficam esquecido nos nossos alinhamentos…

Encontra nas autoridades vontade para combater estes extremismos? Ou às pessoas estão à sua sorte?

Sim, muitas vezes estão… A atuação do Estado é muito débil, as o forças de segurança não são suficientes. O que nós sentimos, dos testemunhos que vão chegando, de Moçambique, é que há uma certa impunidade. Muitas vezes, os jovens que fazem parte das fileiras destes grupos, dos insurgentes, que é assim que são chamados em Moçambique, não têm também expectativas de futuro. Aqui é-lhes dada uma expectativa de futuro - claro que nós sabemos que não é um futuro brilhante, como é óbvio -, a condição económica de apoio à família, portanto, acabam por ser incluídos nestas fileiras, também com o objetivo de melhorar a sua vida.

Temos de olhar para todo o problema de Moçambique, um país muito pobre, dos mais pobres do mundo: é preciso que o Estado pegue nestes jovens e que lhes consiga dar esta expectativa de futuro, para que eles não vejam que a única saída que têm para a sua vida é ingressar nas fileiras destes grupos jihadistas.

Mas o Estado até agora, infelizmente, não tem tido essa capacidade, é necessário que haja esta mobilização, esta vontade de fazer frente, de enfrentar e também de combater estes grupos que estão a atuar nesta zona de Moçambique.

O relatório não fala apenas das comunidades cristãs e faz eco do aumento da perseguição dos muçulmanos, nomeadamente por outros muçulmanos, e de relatos de agressões contra a comunidade judaica. É importante este olhar alargado, para a AIS?

Este relatório é sobre a liberdade religiosa, em todas as comunidades, em todas as religiões, e para nós é importante não nos focarmos - apesar de sermos uma instituição católica - apenas no que se está a passar na comunidade cristã. É importante olhar de forma imparcial para tudo o que se está a passar, porque não seriam um relatório credível que se não olhássemos para tudo o que se está a passar dentro de um país.