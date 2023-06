Vaticano lança consulta pública sobre diretrizes de prevenção de abusos

O Vaticano anunciou esta sexta-feira o lançamento de uma consulta pública sobre uma proposta para atualizar as diretrizes universais para a prevenção de abusos sexuais na Igreja.

Segundo a Santa Sé, a iniciativa pretende fortalecer a criação de um ambiente seguro para crianças e pessoas vulneráveis em toda a Igreja Católica, com o objetivo de "promover a proteção contra o abuso na Igreja de acordo com as boas práticas existentes de proteção, com foco na assistência às pessoas afetadas pelo abuso e na importância de lidar adequadamente com os casos de abuso".

Em comunicado, a Comissão Pontifícia para a Proteção dos Menores (CPPM) refere que abriu um período de comentários públicos, convidando as pessoas a participar numa pesquisa online.

O Quadro de Diretrizes Universais (QDU), com origem em 2011, foi aprovado para distribuição durante a última assembleia plenária e serve de "modelo para definir os padrões de proteção a serem implementados".

A ideia é ter um novo manual no próximo ano, respondendo assim à vontade do Papa Francisco.