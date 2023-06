Há 7.500 jovens salesianos inscritos na JMJ

Mais de 7.500 jovens do Movimento Juvenil Salesianos inscritos na JMJ Lisboa 2023 Lisboa.

De acordo com a equipa coordenadora, inscreveram-se jovens oriundos de países “tão distintos como Espanha, Itália, Papua Nova Guiné, Paquistão, Polónia, República Dominicana, Austrália, Bolívia, China ou Coreia do Sul, entre muitos outros”.

"Foram muitos os jovens que já fizeram a sua inscrição junto da WYD DON BOSCO 23, afirmando, assim, o seu interesse em participar no maior encontro do Papa com a juventude”, pode ler-se no seu comunicado.

Com as inscrições através da WYD DON BOSCO 23 já terminadas, a organização ultima os preparativos para receber os mais de 7.500 jovens que querem fazer parte desta grande festa, vivendo-a segundo o carisma de D. Bosco. De 26 a 31 de julho, alguns dos peregrinos vão participar na iniciativa Dias nas Dioceses e vão ficar integrados nas dioceses de Aveiro, Algarve, Braga, Évora e Castelo Branco.

De acordo com a informação agora divulgada, a “Diocese do Porto foi a mais procurada pelos elementos do MJS, com seis grupos a escolherem este destino”. Já as presenças salesianas que integram as Dioceses de Lisboa e Setúbal, bem como as Famílias de Acolhimento dos ambientes salesianos "vão ter a graça de acolher todos os peregrinos do Movimento Juvenil Salesiano entre 1 e 6 de agosto, numa experiência que, certamente, ficará para sempre gravada na memória de todos".

WYD DON BOSCO 23 é o nome da organização do Movimento Juvenil Salesiano responsável pela convocatória e participação dos jovens dos vários ambientes salesianos de todo o mundo na JMJ Lisboa 2023, vivendo-a segundo o carisma de Dom Bosco.

O Movimento Juvenil Salesiano é um movimento de comunhão de diversos grupos e associações juvenis integrados na pastoral juvenil dos Salesianos e das Salesianas. Unidos pela proposta educativa e evangelizadora inspirada no espírito e estilo de S. João Bosco e S. Maria Domingas Mazzarello, os jovens do MJS são sujeitos e protagonistas do seu crescimento humano e cristão.