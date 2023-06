Clericus Cup 23. “Vamos ter jogadores de 60 anos em campo”

Esteve previsto para 2020, mas a Covid-19 baralhou as contas e como a diocese de Vila Real, no ano passado, completava 100 anos, os padres de Vila Real pediram para organizar o evento. Este ano o Clericus Cup chega finalmente à diocese de Viseu e segundo o padre Marco Cabral, para participar “basta ser padre ou diácono”.

“Vamos ter quatro diáconos, que vão ser ordenados em Braga, em junho e que também participam e não há idade limite, vamos ter jogadores de 60 anos, diz o sacerdote, acrescentando que “ser padre não é incompatível com o ser desportista”.

“Acaba por ser um ‘input’ positivo do ser padre, da Igreja e dos jovens”, assinala o sacerdote.

Olhar o desporto como semente de união, fomentar estilos de vida saudáveis, nomeadamente o futsal, envolver as paróquias do concelho de Mangualde, apostar em momentos culturais e divulgar o território e demonstrar aos mais jovens que ser padre não é incompatível com ser desportista, são as premissas do torneio, que vai envolver várias dioceses.

“As dioceses que vão participar são: Viana do Castelo, Braga com duas equipas, Porto, Vila Real e a diocese de Viseu que está a braços com muitas lesões dos seus atletas, e a diocese de Lamego e da Guarda”, revela o padre Marco Cabral.

O torneio é como voltar aos tempos do seminário em que jogavam futebol uns com os outros, mas agora com mais seriedade, é que nas bancadas vai estar o selecionador nacional, para escolher os jogadores que representarão Portugal no torneio de Futsal europeu de padres. Na clericus Cup da Europa, em 15 edições, a seleção portuguesa venceu cinco.

“O selecionador nacional que é um leigo, é treinador de uma das equipas que vem e escolhe os que estão em melhor forma física”, sorri Marco Cabral.

Sem esquecer a responsabilidade que assumem enquanto padres, Marco Cabral adianta que convocaram “os escuteiros para ajudar a fazer a recolha do lixo, das tampas, das garrafas”, numa obrigação que “o Papa nos pede para tomar conta da casa que é nossa”, conclui.

O torneio irá decorrer no Pavilhão Municipal de Mangualde e no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária Felismina Alcântara, também na cidade de Mangualde.

Os jogos da fase de grupos decorrerão no dia 3, das 17h00 às 19h00; no dia 4 das 10h00 às 12h00 e no dia 5 das 10h00 às 12h00. Na tarde do dia 5 jogar-se-ão as meias-finais, às 15 horas, e a final está prevista às 18h30 no Pavilhão Municipal de Mangualde.