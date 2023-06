Campanha sensibiliza pais e alunos para a inscrição em Educação Moral

Na visão do docente, a EMRC oferece-se como “um percurso significativo que abarca toda a pessoa, para que cresça em harmonia, que cresça nos desafios do dia a dia e se sinta uma pessoa com horizonte de felicidade”.

De acordo como o professor António Cordeiro, coordenador nacional da disciplina no SNEC, inscrever-se em EMRC é “ter um horizonte de realização com os outros”.

“Supera-te” e “EMRC, a alegria de Crescer”, são os slogans da campanha promovida pelo departamento da EMRC no Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC) e pela equipa nacional de apoio à disciplina com vista a sensibilizar para a matrícula na disciplina.

De oferta obrigatória, em todas as modalidades do sistema educativo português, a proposta da EMRC quer “ajudar as crianças, adolescentes e jovens, a verem-se como um todo capaz de construir pontes e de olhar mais além, e sendo para os outros tal acaba por se refletir numa realização pessoal”, completa.

A campanha de sensibilização à disciplina disponibiliza um FLYER digital, onde se apresentam as diversas temáticas a abordar nos diferentes anos letivos, os diferentes cartazes dirigidos ao 1º ciclo, com o mote “EMRC, a Alegria de crescer” e o “EMRC, Supera-te”, dirigido aos alunos do 2º, 3º ciclos e Ensino Secundário, e um conjunto de vídeos com a partilha dos alunos acerca da frequência da disciplina. Está disponível na página da Educação Cristã na plataforma Youtube, e replicada pelas redes sociais Facebook e Instagram.

As matrículas escolares para o ano 2023/2024 decorrem de 22 de junho a 28 de junho para os alunos do 6º ao 9º ano, de 6 de julho a 10 de junho para os estudantes do 2º ao 5º ano e de 15 de julho até 20 de julho para os alunos do 10º ao 12º ano.