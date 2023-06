A paróquia que quer trazer à JMJ peregrinos do Butão

Já anoiteceu. Junto ao adro da Igreja de Nossa Senhora do Castelo, em Sesimbra, a música popular, as luzes e os enfeites coloridos anunciam que é dia de festa. Há bifanas, sardinhas e caldo verde para venda e cerca de uma dezena de espaços onde é possível comprar manjericos, mas também artesanato e outras peças. Aqui e ali vê-se a logotipo da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Há mesmo uma moldura portátil com a cara do Papa Francisco, onde é possível tirar fotografias. E dois murais feitos com materiais reciclados com a imagem do evento que alertam para a importância da ecologia integral.

“Decidimos organizar este arraial para chamar a atenção da comunidade para a Jornada Mundial da Juventude. A partir de agora vamos passar a dedicar-nos inteiramente à preparação”, explica João Gato que, aos 25 anos é o responsável do comité organizador paroquial, a equipa que coordena os trabalhos necessários para que seja possível acolher ali cerca de 3000 peregrinos. É preciso garantir alojamento para todos, bem como os necessários recursos humanos e materiais para que isso tudo possa acontecer da melhor forma.

Nos últimos meses, a paróquia do Castelo de Sesimbra tem dinamizado diversos momentos de oração, mas também de convívio e de angariação de fundos em torno da JMJ. “As pessoas estão cada vez mais cientes desta realidade e perguntam-nos como podem ajudar”, conta Sara Trindade, também ela pertencente ao comité organizador paroquial. “É giro que temos tido pessoas a dizer: ‘não posso ajudar de uma forma, mas contribuo de outra’. Aceitam? E nós respondemos: ‘Claro que sim’. Quando cada um dá o que tem e pode e isso é muito bom. Faz crescer a própria comunidade”.

Além dos preparativos logísticos e pastorais, a paróquia propôs-se também, juntamente com a vigararia de Setúbal e a paróquia de Vila Nova da Caparica, a financiar a vinda à JMJ de Lisboa de oito peregrinos do Butão, país asiático de maioria budista. “É uma realidade muito diferente da nossa. O Butão tem 100 cristãos. Ao trazermos oito a dez peregrinos trazemos 5% a 10% da população cristã do país. Vai ser uma grande responsabilidade”, afirma João Gato, entusiasmado.

Para o pároco, o padre Eduardo Nobre, os últimos meses têm sido “gratificantes”. A preparação para o encontro mundial dos jovens com o Papa Francisco, em Lisboa, tem envolvido a comunidade. Mas não só. “Pessoas que estavam adormecidas têm aparecido na paróquia para dar a sua colaboração. Algumas tinham desaparecido na pandemia, sobretudo jovens”, diz.