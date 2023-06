VHILS orgulhoso com convite do Papa Francisco, embora confesse ser agnóstico

É debaixo do teto da Capela Sistina, obra mestre de Michelangelo e de outros artistas do Renascimento, como Botticelli e Rafael, que o Papa Francisco recebe esta sexta-feira 200 figuras do mundo cultural. Entre elas, sete portugueses que foram convidados pelo Papa.

São artistas de todo o mundo, mas a maioria são de Itália. Entre os portugueses estão o músico Pedro Abrunhosa, os escritores Gonçalo M. Tavares e José Luís Peixoto, os artistas plásticos Rui Chafes, Joana Vasconcelos, VHILS e a arquiteta Marta Braga Rodrigues.

Em declarações à Renascença, Alexandre Farto - que assina as suas esculturas com o nome VHILS - diz-se “muito orgulhoso” e “sentido com este convite por parte do Papa Francisco”.

O criador, cujo trabalho está agora patente na exposição Urban (R)evolution em Lisboa, confessa-se “agnóstico”, mas admite que não hesitou em aceitar o convite.

VHILS explica que fez “logo a referência” ao facto de não ser uma pessoa crente, mas explica à Renascença que para si, Francisco é um “Papa muito especial” e que por isso fez “todo o sentido estar presente”.

Além dos convidados portugueses, estarão também na Capela Sistina, a convite do Papa Francisco, outros criadores de língua portuguesa, entre eles o músico brasileiro Caetano Veloso e o artista plástico Vik Muniz, de Angola o músico Paulo Flores e o artista plástico Pedro A.H. Paixão, e de Timor-Leste Jose Avelar Borges.

De França estará presente o arquiteto Jean Nouvel, Prémio Pritzker. Já Itália, a maior delegação, inclui, por exemplo, o compositor Ludovico Einaudi e a escritora Susanna Tamaro.

Outro dos convidados é o arquiteto autor do projeto da Casa da Música, Rem Koolhaas que está a par de outros destacados artistas internacionais como, do Reino Unido, o artista Anish Kapoor. De Espanha a delegação inclui o escritor Javier Cercas.