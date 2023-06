Sacerdote da diocese de Angra escolhido para a Cúria Romana

O padre Jorge Miguel Lopes Ferreira, atual capelão da Santa Casa da Misericórdia de Angra e reitor da Igreja da Misericórdia, vai passar a colaborar com o Dicastério para o Culto Divino e para a Disciplina dos Sacramentos.

De acordo com a nota enviada à Renascença, o sacerdote recebeu “a autorização de dispensa do bispo diocesano, por um período de cinco anos, durante o qual deverá terminar o seu doutoramento em Liturgia, continuar a garantir o ensino da Liturgia no Seminário Maior de Angra - através dos meios telemáticos ou com cursos intensivos e presenciais - bem como acompanhar a equipa que vai estudar a questão do Ensino da Teologia na formação dos futuros presbíteros”.

“A Diocese de Angra deseja ao padre Jorge Ferreira uma profícua missão nas novas funções que irá assumir em favor da Igreja, dando o seu contributo para a missão confiada pelo Papa Francisco ao Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos”, lê-se na nota.

O padre Jorge Miguel Lopes Ferreira tem 40 anos e é natural do Nordeste, ilha de S. Miguel.

Estou no Seminário Episcopal de Angra, recebeu a ordenação a 19 de junho de 2005, na Sé de Angra, e foi pároco de várias comunidades, quer na Ilha Graciosa quer na Ilha de S. Miguel.

Em 2013, foi enviado para Roma, de modo a prosseguir os seus estudos no Pontifício Instituto Litúrgico de S. Anselmo, onde concluiu o Mestrado em Sagrada Liturgia, e deu início aos estudos de doutoramento. Exerceu funções como vice-reitor do Pontifício Colégio Português, entre 2017 e 2020.

De regresso à Diocese de Angra, foi vigário episcopal para a Formação, entre 2020 a 2021 e formador no Seminário Episcopal de Angra, entre 2020 a 2022.

Atualmente, o padre Jorge Ferreira servia a diocese açoriana como professor de Liturgia no Seminário Episcopal de Angra, capelão da Santa Casa da Misericórdia de Angra, reitor da Igreja da Misericórdia na mesma cidade e administrador paroquial de S. Sebastião, na ilha Terceira, desde 2023.

O padre Jorge Ferreira é o segundo sacerdote açoriano a servir no Dicastério para o Culto Divino e para a Disciplina dos Sacramentos. Antes dele esteve o padre João Bairos, da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, natural de Santa Maria e atualmente assistente das irmãs Clarissas, que residem no único mosteiro de clausura dos Açores, nas Calhetas de Rabo de Peixe.