Papa recebe Presidente de Cuba em audiência

O Papa Francisco recebeu esta terça-feira o Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, em audiência, no Vaticano, que durou aproximadamente 40 minutos.

De acordo com a agência EFE, o sucessor dos irmãos Castro ofereceu ao Santo Padre uma escultura em prata, bronze e madeira e dois livros de poetas cubanos.

O Papa, por sua vez, ofereceu a Díaz-Canel uma escultura em bronze que retrata uma pomba com um ramo de oliveira, com a inscrição “Sejam mensageiros de paz”, além da mensagem para a Paz deste ano, o documento sobre a fraternidade humana e o livro sobre a Statio Orbis, de 27 de março de 2020.

Depois do encontro com o Papa, o presidente cubano reuniu-se com o cardeal Pietro Parolin, na Secretaria de Estado, não tendo sido divulgados os assuntos em diálogo. Sabe-se, no entanto, que uma questão que ambas as partes têm pendentes é a dos presos e condenados nos maiores protestos antigovernamentais de Cuba durante décadas, a maioria pacíficos e espontâneos.

O líder cubano torna-se, assim, o terceiro Presidente de Cuba a ser recebido no Vaticano desde o triunfo da Revolução Cubana em 1959.