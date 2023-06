JMJ 2023. Festival da Juventude promove 480 eventos para mostrar "Igreja viva e jovem"

A organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 anunciou esta segunda-feira que o ‘Festival da Juventude’, espalhado por 100 espaços da capital e do Município de Loures, com 480 eventos, entre 1 e 6 de agosto.

“Façam barulho, levantem-se do sofá, reúnam os vossos amigos e venham viver a juventude. De 1 a 6 de agosto Lisboa e Loures vão dar palco à arte e à liberdade”, refere uma nota, divulgada através da rede social Facebook.

Segundo os responsáveis portugueses, a programação, com música, cinema, exposições, teatro, dança, conferências e eventos religiosos, vai decorrer por toda a cidade de Lisboa, apresenta um “espetáculo incrivelmente diverso e multicultural onde a música, a dança e arte vão invadir os parques e praças da cidade”.

“No Festival da Juventude, vem descobrir a Igreja viva e jovem”, convida a organização da JMJ Lisboa 2023.

As várias iniciativas, com entrada gratuita e aberta a todas as idades, incluem dois torneios desportivos, 10 peças de teatro, 15 filmes, 38 conferências, 290 concertos e 55 eventos religiosos e de encontro.

O encontro mundial, que Portugal recebe pela primeira vez de 1 a 6 de agosto, inclui na sua programação um conjunto de eventos culturais, religiosos e desportivos, protagonizados por peregrinos da JMJ, oriundos de mais de 50 países.

O Comité Organizador Local (COL) explica que o Festival da Juventude quer proporcionar aos peregrinos da JMJ 2023 e à cidade de Lisboa “uma experiência de alegria, juventude, universalidade e fé, mostrando que a Igreja Católica é uma igreja viva e jovem, capaz de usar as linguagens e formas de arte da atualidade sem comprometer a mensagem que pretende transmitir”.