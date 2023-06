Papa de volta à janela. Francisco agradece afeto recebido durante o internamento

O Papa Francisco agradeceu este domingo a proximidade e o afeto que recebeu nos dias em que esteve internado.



“Desejo exprimir a minha gratidão a todos os que, nos dias em que estive internado no Policlínico Gemelli, me manifestaram afeto, preocupação e amizade e me asseguraram o apoio da oração”, afirmou Francisco, na sua primeira aparição pública após ter recebido alta hospitalar.

"Esta proximidade humana e espiritual foi para mim de grande ajuda e conforto. Obrigado a todos, obrigado a vós. Obrigado, de todo o coração", disse Francisco, com uma voz ligeiramente ofegante.

No final da oração do Angelus, a propósito do Dia Mundial dos Refugiados que se assinala na próxima terça feira, o Papa manifestou "grande tristeza e muita dor” pelo gravíssimo naufrágio ocorrido há dias ao largo das costas da Grécia. “E parece que o mar estava calmo”, desabafou.

“Renovo a minha oração pelos que perderam a vida e imploro que se faça sempre todo o possível para prevenir semelhantes tragédias."

A propósito do recente ataque a uma escola no Uganda, o Santo Padre disse rezar pelos jovens e voltou a implorar a paz e o fim das guerras.

“Sejam como crianças”

Nas reflexões sobre o Evangelho deste domingo, Francisco deixou um conselho: “Se quisermos ser bons apóstolos, devemos ser como as crianças: sentar 'no colo de Deus' e, de lá, olhar para o mundo com confiança e amor, para testemunhar que Deus é Pai, que somente Ele transforma os nossos corações e nos dá a alegria e a paz que não podemos proporcionar por nós mesmos.”



Anunciar um Deus próximo, é como “caminhar de mãos dadas com o pai: tudo parece diferente para ela. O mundo, grande e misterioso, torna-se familiar e seguro, porque a criança sabe que está protegida. Ela não tem medo e aprende a se abrir: conhece outras pessoas, encontra novos amigos, aprende com alegria coisas que não sabia e, depois, volta para casa e conta a todos o que viu".

"Estando perto de Deus, superamos o medo, nos abrimos para o amor, crescemos no bem e sentimos a necessidade e a alegria de anunciar.”