"A maior parte das pessoas nunca chega a ter a possibilidade de pedir asilo", alerta CPR

O vice-presidente do Conselho Português para os Refugiados (CPR), Tito Campos e Matos, considera que “falta mais solidariedade e, sobretudo mais partilha de responsabilidades" na Europa para se evitar as tragédias no Mediterrâneo com refugiados.



Em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, o responsável insiste na necessidade da criação de “rotas seguras e legais para a Europa” e lamenta o último naufrágio em Pylos, onde morreram, pelo menos, 78 pessoas.

Em relação a Portugal, o vice-presidente do CPR aponta falhas no plano do processo de integração: "Neste momento, o grande desafio que Portugal enfrenta é, realmente, trabalhar a integração dos refugiados, a verdadeira integração."

Tito Campos e Matos defende a melhoria do acesso dos refugiados ao ensino e diz ser necessário “tentar criar condições para que possam ver reconhecidos os seus cursos, as suas profissões”.

“Se as pessoas não desenvolverem o português e não se reconhecerem as suas competências escolares e profissionais, nunca passam daqueles empregos com baixa qualificação e de baixos salários”, argumentta.

Nesta entrevista em vésperas do Dia Mundial do Refugiado, o vice-presidente do CPR revela "algumas dificuldades" em matéria de financiamento das suas atividades, por causa do processo de extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Ainda assim, Campos e Matos diz que o processo de transição que vai levar à criação da Agência Portuguesa para as Minorias, Migrações e Asilo não está a colocar em risco o direito ao asilo, embora haja “atrasos na análise dos processos”.

Tito Campos e Matos aponta o Papa Francisco como das pessoas que “mais alerta para questão dos refugiados no mundo e para os seus problemas” e revela que o CPR dirigiu um convite para que Francisco possa visitar as suas instalações, aquando da sua presença em Portugal, por ocasião da JMJ Lisboa 2023. “Através do Governo, dirigimos esse convite”, conta.





No final de 2022, de acordo com dados do ACNUR, havia mais de 108 milhões de pessoas deslocadas em todo o mundo. Os conflitos internacionais potenciam a fuga contínua, como vemos, agora, no Sudão. É expectável que esse número possa ser superior no final deste ano?

É um pouco imprevisível, porque os conflitos também são imprevisíveis, mas, de qualquer forma, espera-se que o número venha a aumentar. Aliás, já aumentou relativamente ao ano anterior, sobretudo o número de refugiados, porque estes 108 milhões incluem os deslocados internos, que é um número bastante grande. São pessoas que não conseguem sair dos países onde estão, ainda que estejam em fuga. O número de refugiados também tem vindo a aumentar, foram 35 milhões nos últimos dados, e prevê-se que aumente mais, inclusivamente, também em Portugal, embora a realidade em Portugal seja muito mais simbólica, face ao contexto mundial.