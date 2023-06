“Temos um colo de mãe”. Santuário de Fátima abre centro de escuta

O Santuário de Fátima disponibiliza a partir de sábado o Centro de Escuta Lúcia de Jesus, no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade, para acolher todas as pessoas que estejam a atravessar um momento mais difícil.

De acordo com o Santuário, o novo espaço quer “acolher todas as pessoas que estejam a atravessar um momento mais difícil, causado pela doença, solidão, medo, luto, angústia, ressentimento, dificuldades de aceitação pessoal, ou outras feridas e mágoas interiores, impossibilidade de perdoar a outros ou a si mesmo, conflitos ou roturas familiares, relações problemáticas com os outros, problemas laborais, crises de fé ou de inclusão eclesial, interrogações religiosas, ausência de sentido para a vida”.

A frente do Centro de Escuta, que conta com 32 membros das áreas da Psicologia, Comunicação, Turismo, Ensino, Teologia, Medicina, Enfermagem e Direito, vai estar a irmã Inês Vasconcelos, da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima.

Em declarações à Voz da Fátima a religiosa explica que “à medida que forem surgindo questões, o objetivo será trabalhar sinergias de forma a encontrar respostas”.

No acolhimento vão estar “colaboradores profissionais e voluntários, que na sua missão vão ter em conta valores como a empatia, incondicionalidade, confidencialidade, liberdade, respeito, humanização, fraternidade, solicitude, compromisso e misericórdia”, lê-se na nota de divulgação.