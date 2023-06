Leiria-Fátima demarca-se de retiros de “Cura e Libertação” e reporta caso ao Vaticano

A Diocese de Leiria-Fátima demarca-se dos retiros mensais, denominados de “Cura e Libertação”, que estão a ser promovidos num hotel, em Fátima, e informa que o bispo da diocese, D. José Ornelas, “já reportou o caso às autoridades da Santa Sé”.

Na nota informativa, assinada pelo vigário-geral da diocese, padre Jorge Guarda, esclarece-se que tais retiros são “protagonizados por um alegado seminarista amigo do Papa, de nome Francisco Marques, e por um Bispo que se apresenta como exorcista do Vaticano, de nome Salvatore Micalef”.

No sentido de “desfazer confusões que se têm gerado à volta destes retiros”, a diocese informa que “o jovem Francisco Marques não é seminarista em nenhum Seminário, nem de Portugal nem da diocese de Roma”.

Já quanto às fotografias que têm servido para publicitar os retiros, “em que aparece ao lado Papa, além de antigas, resultam de encontros acidentais com o Santo Padre, em audiências gerais, e não podem servir para credibilizar uma atividade que não está em comunhão com a Igreja”, lê-se no documento.

Sobre Salvatore Micalef, a Diocese de Leiria-Fátima informa que foi “ordenado padre e bispo sem o mandato do Santo Padre” e que, por isso, “não está em comunhão com a Sé Apostólica”.

Por fim, a diocese reitera que “nada tem a ver com a organização destes encontros dos quais nunca teve conhecimento oficial”.