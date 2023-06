Bispos reúnem-se em Fátima para Jornadas Pastorais e Assembleia Plenária

“JMJ Lisboa 2023 – Desafios pastorais pós-Jornadas para as Dioceses e para a Conferência Episcopal Portuguesa” é o mote para as Jornadas Pastorais do Episcopado Português que se realizam na próxima semana, de 19 a 20 de junho, em Fátima, no Centro Pastoral Paulo VI. Além dos bispos, participam na iniciativa vários sacerdotes, leigos e jovens das dioceses, serviços da Conferência Episcopal e representantes da vida consagrada.

O programa das jornadas arranca na tarde do dia 19 de junho com a apresentação do “Fundamento teológico da Jornada Mundial da Juventude” por parte da Direção de Pastoral da JMJ Lisboa 2023.

Segue-se a apresentação pela Direção do Comité Organizador Local (COL) de alguns aspetos práticos da realização da JMJ em Lisboa para reflexão e debate dos participantes.

O dia seguinte é dedicado à partilha dos Comités Organizadores Diocesanos (COD) sobre os desafios locais que se perspetivam após a realização da Jornada Mundial da Juventude e à apresentação de propostas concretas para responder a esses mesmos desafios.

No dia 21 de junho, quarta-feira, terá lugar uma Assembleia Plenária extraordinária em que os bispos portugueses vão homologar a constituição das Comissões Episcopais, após a eleição dos seus presidentes na Assembleia Plenária do passado mês de abril, iniciando-se assim, formalmente, as suas funções.

“Em cima da mesa de trabalhos está também o processo sinodal em curso, nomeadamente, a primeira sessão da XVI Assembleia Geral do Sínodos dos Bispos “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão” que se realiza de que 4 a 29 de outubro”, lê-se na nota enviada à Renascença.

De acordo com o programa divulgado, está previsto ainda um encontro dos bispos com alguns membros do Dicastério da Doutrina da Fé, “encontro que faz parte do caminho que a Igreja em Portugal tem vindo a percorrer, no sentido de prevenir e implementar uma cultura de cuidado e proteção dos menores e adultos vulneráveis nos seus ambientes”.

No final das Jornadas Pastorais e da Assembleia Plenária será emitido um comunicado, não havendo lugar a conferência de imprensa.