Abusos na Igreja. Após afastamento, Padre Mário Rui Pedras volta a celebrar missa

O padre Mário Rui Pedras, um dos quatro sacerdotes que o Patriarcado de Lisboa suspendeu do exercício do ministério face a acusações de alegados abusos sexuais de menores, vai voltar a celebrar missa publicamente no próximo domingo, dia 18 de junho.

O seu nome era um dos que constava da lista entregue, em março, pela Comissão Independente ao Patriarcado de Lisboa. Mário Rui Pedras é pároco de São Nicolau e de Santa Maria Madalena, em Lisboa.

Numa carta dirigida aos paroquianos, a que a Renascença teve acesso, o sacerdote afirma que a investigação prévia terminou a 12 de junho e adianta que, “dada a inverosimilhança da denúncia”, o instrutor do processo “propôs ao Bispo que fosse levantado o ‘afastamento preventivo’” -- uma “medida justa que ontem, dia 14 de junho, foi aplicada pelo Patriarca de Lisboa”, escreve.

"Sofri uma gravíssima injustiça", afirma o clérigo. E assegura: "Compreenderão, certamente, que não me resigne perante esta enormidade e tente encontrar vias legais de reparação."

"Dar ressonância à calúnia"

No mesmo texto, Mário Rui Pedras tece duras críticas à Comissão Independente, dizendo que o grupo liderado por Pedro Strecht “recebeu e transmitiu a denúncia, fazendo de mera caixa de correio e dando ressonância à calúnia”.

“Lavou as mãos como Pilatos, e integrou esta denúncia soez na listagem dos eventos que anunciou, de forma estridente e sensacionalista”, diz, adiantando que "algumas intervenções públicas de membros da comissão condicionaram os passos seguintes do processo".

Nessa sequência, o sacerdote refere ainda que “a comissão diocesana cedeu à fortíssima pressão mediática”, sem ter “a ponderação exigida diante de uma denúncia anónima, difamatória e sem verosimilhança”.

"Recomendou o meu afastamento do exercício público do ministério, insensível às consequências que daí derivariam inevitavelmente para mim."