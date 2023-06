Papa terá alta em breve após uma semana hospitalizado

O Papa Francisco vai ter alta "nos próximos dias" face à contínua evolução clínica "regular", indicou esta quarta-feira o Vaticano.

“O Santo Padre descansou bem durante a noite. A equipa médica informa que a evolução clínica continua regular, sem complicações, e que por isso estão a planear a alta para os próximos dias", informou a sala de imprensa do Vaticano.

No mesmo comunicado, é adiantado que, "durante a manhã, o Santo Padre dedicou-se ao trabalho", dirigindo-se "antes do almoço à pequena capela do apartamento privado onde se recolheu em oração e recebeu a Eucaristia”.

Francisco foi hospitalizado para uma operação a uma hérnia no abdómen na passada quarta-feira. Está hospitalizado desde esse dia, com boa recuperação, tendo retomado o trabalho a partir da clínica Gemelli no início desta semana.