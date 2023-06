Peregrinação de junho em Fátima. "A nossa humanidade é forjada por uma família", diz D. Nuno Almeida

O valor da família, com as suas dificuldades e desafios, foi esta terça-feira destacado na homilia da missa que encerrou a Peregrinação Aniversária de junho, no Santuário de Fátima.

“A aventura da vida humana começa a partir daquilo que recebemos: a vida, a casa, o afeto, a língua e a fé. A nossa humanidade é forjada por uma família, com as suas riquezas e as suas pobrezas”, disse D. Nuno Almeida, na homilia.

O recém-nomeado bispo de Bragança-Miranda presidiu às celebrações e disse “há hoje a tentativa de basear o casamento e a vida familiar somente no amor romântico e individualista”

"Temos consciência de que só o amor fiel, indissolúvel, fruto de decisão livre e que se torna num amor fecundo pode ser fundamento seguro do matrimónio e, consequentemente, da família: aquele amor que Jesus, com gestos e palavras, ensina a pôr em prática.”

De forma realista, o prelado reconhece que todas as famílias, mais cedo ou mais tarde, têm de enfrentar desgostos, sofrimentos e problemas e apontou para o exemplo da família de Nazaré que soube enfrentar as provas da vida “em unidade e em comunhão”.

No fundo, “é esta arte cristã de amar que transforma a fé e o cristianismo, de um facto simplesmente devoto, quando não teórico, a que tantas vezes o reduzimos, em aventura quotidiana, transparente, libertadora, feliz e alegre, também e, sobretudo, na vida familiar”, afirmou. Porque, à luz da fé, “a família cristã sabe acolher, proteger e cuidar da vida humana, desde o primeiro instante até à morte natural.”

Neste percurso, cada um é chamado a “levantar-se e partir apressadamente” ao encontro do outro, como fez Nossa Senhora, pois “o levantar-se de Maria é um convite a transformar solidões”, disse D. Nuno Almeida que, no final da homilia, lançou três perguntas desafiadoras: “A nossa família é lugar que recebe e gera a vida em plenitude, nas várias dimensões humanas e cristãs? Que escolhas fazemos para que a nossa família seja espaço onde crescer em plenitude e graça de Deus? Que tipo de vínculos familiares, afetivos e religiosos nos alimentam como casal e como filhos?”

Durante a missa, os fiéis rezaram pela saúde do Santo Padre, pela paz na Ucrânia e pela próxima Jornada Mundial da Juventude.