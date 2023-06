Papa Francisco. Recuperação "continua de forma regular"

A recuperação pós-operatória do Papa Francisco "continua de forma regular".

Segundo fonte do Vaticano, o Santo Padre prossegue "os seus trabalhos e leituras", enquanto recupera da cirurgia a uma hérnia abdominal.

De acordo com o boletim clínico da Santa Sé, acabado de divulgar, as análises e controlos a que foi submetido estão normais e prossegue com a fisioterapia respiratória.



No domingo, o Vaticano já tinha indicado que Francisco conseguiu levantar-se, dar uns passos e passou algumas horas a trabalhar, além de descansar e rezar.

Os médicos desaconselharam o pontífice, de 86 anos, a celebrar publicamente, do hospital, a oração do Angelus para evitar esforços que ponham em risco a cicatrização da rede que foi aplicada na parede abdominal durante a intervenção cirúrgica.

A equipa médica recomendou que o Papa continue internado pelo menos durante toda esta semana para que a sua recuperação seja bem-sucedida.