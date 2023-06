Papa Francisco continua a recuperar bem

O Papa Francisco repousou bem durante a última noite, a sexta que passou na clínica Gemelli, em Roma.

De acordo com o boletim clínico da Santa Sé, acabado de divulgar, as análises e controlos a que foi submetido estão normais e prossegue com a fisioterapia respiratória.

Francisco dedicou a manhã desta terça-feira ao trabalho e à leitura de textos.

Antes do almoço, foi à capela do apartamento privado, que ocupa no hospital, onde se recolheu em oração e recebeu a Eucaristia